أين اختبأ أولاف شولتس بعد سماعه لصفارات الإنذار خلال زياته لإسرائيل؟

نقلت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشار الألماني أولاف شولتس، والذي زار إسرائيل اليوم والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "شولتش"، اضطر للاختباء في ملجأ تابع للسفارة الألمانية في تل أبيب عقب سماع صفارات الإنذار جراء قصف صاروخي من غزة.

“شولتس”: سأتحدث عن الوضع الإنساني بغزة مع الرئيس السيسي

وكانت القاهرة الإخبارية قد أكدت أن شولتس قال إنه سيبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن زيارة أولاف شولتس جاءت دعمًا لموقف إسرائيل فيما تقوم به تجاه أهالي غزة، وهو الأمر الذي دفع “نتنياهو” على شكره عليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بينهما.