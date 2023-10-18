الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أين اختبأ أولاف شولتس بعد سماعه لصفارات الإنذار خلال زياته لإسرائيل؟

أولاف شولتس
أولاف شولتس

نقلت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشار الألماني أولاف شولتس، والذي زار إسرائيل اليوم والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "شولتش"، اضطر للاختباء في ملجأ تابع للسفارة الألمانية في تل أبيب عقب سماع صفارات الإنذار جراء قصف صاروخي من غزة.

 

“شولتس”: سأتحدث عن الوضع الإنساني بغزة مع الرئيس السيسي

وكانت القاهرة الإخبارية قد أكدت أن شولتس قال إنه سيبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

يذكر أن زيارة أولاف شولتس جاءت دعمًا لموقف إسرائيل فيما تقوم به تجاه أهالي غزة، وهو الأمر الذي دفع “نتنياهو” على شكره عليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بينهما.

أولاف شولتس اضطر للاختباء تل أبيب صفارات الإنذار قصف صاروخى القاهرة الإخبارية

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