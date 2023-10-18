الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جابر طايع: هذه أسباب خراب البيوت ودمار الأطفال.. (فيديو)

الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الزواج آية من آيات الله، لافتا إلى أن الله عز وجل خلق الزوجة من نفسك، فالعشرة لابد أن تكون بالمعروف.

 

وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس،  الثلاثاء: "الزوجة هذا الكيان ليس مخلوق من أجل التنافس أو التناحر، من أجل أن يكون الزوج فى منتهى القوة سواء المالية والجسدية وغيرها، وأنت تكون الزوجة فى ضعف لزوجها ولا نقصد في ذلك امتهان أو مذلة".

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الشيخ جابر طايع يشيد بمشاركة "الإنجيلية" لوزارة الأوقاف فى صكوك الأضاحى

واستكمل: "التناحر والتناطح والندية تبدأ بتدخل بعض العناصر التى قد تتسبب فى زيادة المشاكل بين الطرفين". 


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

الدكتور جابر طايع وزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

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