الشيخ جابر طايع يشيد بمشاركة "الإنجيلية" لوزارة الأوقاف فى صكوك الأضاحى

قال الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك مع وزارة الأوقاف فى صكوك الأضاحى، من أجل المشاركة المجتمعية، الأمر الذى بعث الفرحة والسعادة فى نفوس كل قيادات وزارة الأوقاف.

من جانبها أشارت سميرة لوقا المسئولة عن منتدى حوار الثقافات خلال كلمتها بمؤتمر نحو سلام مجتمعى الدين ورسالة السلام الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية إلى أن مشاركة الدكتور أندرية زكى رئيس اللطائف الإنجيلية فى صكوك الأضاحى كان من أجل إيصال المساعدات لكل المصريين، مما يؤكد على الوحدة الوطنية.

وتدور الجلسة الأولى عن دور الدين فى صناعة السلام المحلي والدولى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويدير إدارة الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق.

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مساء اليوم فعاليات مؤتمر تحت عنوان "نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام وتحقيق الاستقرار المجتمعي"، والذي يترأسه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.