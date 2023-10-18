الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لمحاولة متظاهرين اقتحام السفارة الإسرائيلية في الأردن

متظاهرين امام السفارة
متظاهرين امام السفارة الإسرائيلية في الأردن

حاول عشرات المتظاهرين اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية بالأردن، بعد استشهاد المئات في غارة إسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة. 

ووفقًا للقطات عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، فإن المتظاهرين تجاوزوا حاجز قوة الأمن، وتقدموا نحو السفارة، فأطلقت القوة الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ونفى الأمن الأردني اقتحام السفارة الإسرائيلية، مؤكدًا أنه جاري التعامل مع بعض المتظاهرين بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".


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