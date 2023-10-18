جامعة الأقصر تواصل عقد ورش عمل بنك المعرفة المصرى لتعظيم الاستفادة من الخدمات

تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الاقصر، تابعت وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الأقصر، تقديم أنشطة اليوم التدريبي الثاني من ورش عمل بنك المعرفة المصري تحت عنوان " تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصري" والتي ينظمها بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع دور النشر العالمية.

حاضر في الجلسة الأولى الدكتور محمد خميس، مدرس المكتبات بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، والخبير بمؤسسة دار المنظومة؛ حيث تم استعراض الخدمات التي تقدمها دار المنظومة؛ وكيفية البحث في قواعد البيانات والاستفادة القصوى من الخدمات المتاحة في دار المنظومة.

وقدم الدكتور سلامه حامد مدير المكتبة الرقمية بجامعة الأقصر، نبذة عن الخدمات التي تقدمها المكتبة الرقمية بجامعة الأقصر والتي تهم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب؛ والتي من أهمها: التعرف على نظام المستقبل لإدارة المكتبات، وفحص موضوع الخطط البحثية، ونظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس، والحصول على الموافقة الأخلاقية، وفحص الانتحال العلمي للرسائل، وإيداع الرسائل أو الخطط، وفحص الأبحاث العلمية لغرض الترقية، أو لأغراض التقدم للجوائز العلمية بالإضافة إلى الورش التدريبية التي تنظمها وحدة المكتبة الرقمية.

وشهد اليوم الثاني حضور مكثف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا، والدبلومات التربوية.

وفي نهاية التدريب قدم الدكتور سلامة حامد وفريق المكتبة الرقمية بجامعة الأقصر، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه واهتمامه بفاعليات وأنشطة المكتبة الرقمية، ومتابعته للتدريبات والخدمات، المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من ناحيته أكد الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، على ضرورة الاستفادة من خدمات بنك المعرفة الذي يعد أحد أهم المبادرات الرئاسية لدعم التعليم والبحث العلمي، كما وجه بضرورة عقد دورات بصفة دورية للتعامل مع مصادر المعرفة المتاحة على بنك المعرفة المصري.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لممثلي بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات والمحاضرين، وممثلي دور النشر على مجهوداتهم، كما أشاد بالمتدربين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.

ورش عمل جامعة الأقصر

ورش عمل جامعة الأقصر

ورش عمل جامعة الأقصر

ورش عمل جامعة الأقصر