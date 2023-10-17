الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات

وفد معهد تكنولوجيا
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات

استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، وفد معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات؛ لبحث التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والأستاذ الدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتورة أمانى أشرف، مدير وحدة التحول الرقمى بالجامعة، وضم وفد المعهد كلا من: المهندس أحمد صلاح، مدير فرع المعهد بسوهاج وقنا، والمهندس محمود عبدالخالق، والمهندس محمد صلاح، وعبدالرحيم يوسف.

واستعرض الوفد خلال اللقاء، الخدمات التي يوفرها المعهد في مجال تكنولوجيا المعلومات لطلبة الجامعة؛ على مستوى متميز من الدقة، والمهارة؛ بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في المجتمع.

وأكد رئيس جامعة الأقصر حرص الجامعة على تأهيل خريجي الجامعة بحزمة من برامج التدريب؛  لمواكبة تغيرات واحتياجات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، والعمل على تنمية روح التطوير والابتكار لديهم، وتشجيعهم على استثمار عقولهم فى بناء مستقبلهم، وهو ما يتوافق مع رؤى الجمهورية الجديدة، وتحقيق خطة الدولة فى الاتجاه إلى تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم.

وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات

وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
وفد معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات
رئيس جامعة الأقصر وزارة الاتصالات كلية الحاسبات والمعلومات التحول الرقمي سوق العمل الجمهورية الجديدة

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