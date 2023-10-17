"مصر أكتوبر" يدين مجزرة "المعمداني" ويطالب إسرائيل بالوقف الفوري لسياسة العقاب الجماعي بغزة

أدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى من الفلسطينيين في قطاع غزة.

القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي

وأضافت "مديح" فى بيانها منذ قليل، أن هذا القصف المتعمد انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاصبة بحق المدنيين العزل، مشددة على موقف مصر الثابت من القضية وعدم فتح المعبر لإجلاء الرعايا إلا بعد دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وثمنت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.