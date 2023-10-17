الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وصمة عار.."المصريين الأحرار" يدين قصف الاحتلال مستشفى المعمدانى بقطاع غزة

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات التنديد والاستنكار، القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحي؛ ووصفها بـ"وصمة عار في جبين الإنسانية وإبادة جماعية".

وقال الحزب في بيان له، إن استهداف العدوان الإسرائيلي للمنشآت المدنية والخدمية انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والإنساني، وهو انتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة.

وطالب حزب المصريين الأحرار المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته والتدخل للتضامن مع مساعي مصر الجادة والرامية لإرساء السلام.

واستنكر الحزب حالة الخذلان التي تتبناها المنظمات الدولية والحقوقية أصحاب الشعارات الرنانة من تلك الأحداث الدامية التي تنتهك الإنسانية وتسفك دماء الأبرياء.

الرئاسة الفلسطينية يدين الجريمة البشعة 

من جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه لمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

وقال أبوردينة، إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مُستشفى يُفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيًا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها.

وأكد أبوردينة أن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الأخير، والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أهمية التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان وإدانة هذه الجرائم البشعة، الذي أصبح واضحًا للعالم أجمع أن الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء.

وأكد أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى "المعمداني" وارتقاء المئات من الشهداء هي جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية، تتحمل إسرائيل كامل مسئوليتها عنها والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية.

المصريين الأحرار القصف الإسرائيلى قطاع غزة العدوان الإسرائيلى العقاب الجماعي

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