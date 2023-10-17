الرئاسة الفلسطينية: قصف مستشفى المعمدانى جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، مساء اليوم، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

وقال أبوردينة، إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مُستشفى يُفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها.

وأكد أبوردينة أن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الأخير، والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أهمية التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان وإدانة هذه الجرائم البشعة، الذي أصبح واضحا للعالم أجمع أن الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء.

وقال أبوردينة، إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيًا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها.

وأكد أن ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف المستشفى "المعمداني" وارتقاء المئات من الشهداء هي جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية، تتحمل إسرائيل كامل مسئوليتها عنها والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية.

سفير روسيا لدى إسرائيل: 16 قتيلًا و9 مفقودين روس في إسرائيل

وفى ذات السياق أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف عن مقتل 16 روسيا وفقدان 9 آخرين في إسرائيل، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وأشار فيكتوروف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أن مواطنا روسيا مدرج على قائمة الأسرى لدى حماس.