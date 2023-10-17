بقيادة شيكابالا.. نجوم الزمالك يعلنون تضامنهم مع فلسطين في مران الفريق

قام لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك خلال خوضهم تمرين الفريق اليوم، بدعم القضية الفلسطينية عن طريق رفع علامة النصر الخاصة بالشخصية التراثية «حنظلة» للفنان ناجي العلي، حيث قام اللاعبين وفي مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، عقب نهاية المران بالاصطفاف صفاً واحداً ورفع علامة النصر الفلسطينية.

وكان عدد من نجوم الدوري المصري قد أعلنوا عبر حسابتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، مناصرتهم للقضية الفلسطينية ومنهم شيكابالا وأحمد السيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي قفشة وباهر المحمدي بجانب المحترفين بالخارج محمد النني وأحمد حسن كوكا وسام مرسي.

وقد تواجد الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب وصول المدرب إلى القاهرة خلال الساعات الماضية بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في بلاده.

وقاد فريدي هيريرا هيرناندو التدريبات اليوم بصحبة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق و أحمد مجدي المدرب المساعد.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.