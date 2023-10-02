الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا ينتظر نادي الزمالك خلال شهر أكتوبر بمسابقة الدوري؟

الزمالك
الزمالك

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الكثير من التحديات الصعبة والقوية، خلال شهر أكتوبر الجاري، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويمر الزمالك، الآن بالعديد من المشاكل الإدارية والفنية، التي تمثل مشكلة كبيرة في عودة الفريق مجددا للمنافسة على قمة الدوري مع غريمه التقليدي الأهلي والثنائي المتصدر زد ومودرن فيوتشر، مثل الأجواء الانتخابية المسيطرة بقوة الآن داخل جدران النادي، والمقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الحالي، لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء خلفا للمجلس السابق.

كما يعاني نادي الزمالك، من إيقاف القيد للفريق الأول، بقرار من الاتحاد الدولي "فيفا"، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبين الأجانب، فضلا عن الأزمات المالية الطاحنة التي يمر به النادي حاليا، قد تمنعه من إبرام أي صفقات جديدة، خلال شهر يناير المقبل 2023، حتى في حالة رفع إيقاف القيد عن الفارس الأبيض.

وما بين إيقاف القيد والأجواء الانتخابية، وعدم توافر سيولة مالية للصفقات، هناك 3 مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة، نستعرضها لكم في السطور التالية

مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر أكتوبر الجاري

السبت 7/10/2023

البنك الأهلي & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

السبت 21/10/2023

الزمالك & سموحة .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

الجمعة 27/10/2023

إنبي & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي أو المقاولون العرب).

الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، يحتل حاليا المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين، جمعها من تعادلين، بينما لم يعرف طعم الفوز حتى الآن، أو يتجرع مرارة الهزيمة.

واستهل الزمالك مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري، بالتعادل الإيجابي مع بيراميدز، في الجولة الأولى بنتيجة 2/2 على ستاد الدفاع الجوي، بينما في الجولة الثانية حقق تعادلا إيجابيا أخر مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وكان الزمالك، تأهل لمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، عقب ريمونتادا قاتلة أمام أرتا سولار الجيبوتي، أول أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 4/1، علما بأن مواجهة الذهاب انتهت لصالح الأخير بهدفين نظيفين.

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