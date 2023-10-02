مصادر لـ"الدستور": أوباما جاهز لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل موقف يوسف أوباما لاعب الفريق، من المشاركة في مواجهة البنك الأهلي والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن بطولة الدوري.

جاهزية أوباما

وشارك “أوباما” مُصابًا في مواجهة الزمالك الأخيرة، أمام أرتا سولار الجيبوتي ضمن إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن أوباما جاهز للمشاركة في مباراة البنك الأهلي بشكل طبيعي ومشاركته في اللقاء الماضي وهو مصاب لم يؤثر عليه.

وتابع :"الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك يضع ثقة كبيرة على أوباما ويعتمد عليه بشكل أساسي ويعتبره لاعب جوكر يمكن توظيفه في أكثر من مكان".

راحة اللاعبين

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب

ويستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتى، والتى أُجريت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وفاز بها برباعية مقابل هدف.

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.