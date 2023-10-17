الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن بالمعاش: مصر مرضت والرئيس السيسي استدعى أطباء وتعافت (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال أحد المواطنين يدعى عبد المنعم بدر، وهو بالمعاش، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته الانتخابي، متمنيا أن يجدد فترة رئاسية جديدة من أجل الاستقرار، خاصة في ظل الأجواء غير المستقرة في الدول المحيطة.

وأضاف خلال فيديو مصور، أن الرئيس السيسي هو زعيم وقائد للأمة ولا يجود الزمان بمثله إلا في فترات متباعدة، حيث أن مصر انهكت خلال الأعوام الماضية ووصلت إلى أنها ماتت من الفوضى التي نهشت في جسدها كالسرطان ليأتي السيسي بـ"كونسولتو" من الأطباء، على حد وصفه، وبث فيها الحياة من جديد لتتعافى وتعود للحياة مرة أخرى.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تعقد لقاءاتها مع وفود الكيانات الشبابية

وكانت عقدت الحملة الرسمية في مقرها الرئيسي بالقاهرة اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

فترة رئاسية جديدة الاستقرار المواطنين السيسي عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أحمد موسى: 4 دول رفضت وقف إطلاق النار فى غزة دعمًا للاحتلال

مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلى فى غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة