مواطن بالمعاش: مصر مرضت والرئيس السيسي استدعى أطباء وتعافت (فيديو)

قال أحد المواطنين يدعى عبد المنعم بدر، وهو بالمعاش، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته الانتخابي، متمنيا أن يجدد فترة رئاسية جديدة من أجل الاستقرار، خاصة في ظل الأجواء غير المستقرة في الدول المحيطة.

وأضاف خلال فيديو مصور، أن الرئيس السيسي هو زعيم وقائد للأمة ولا يجود الزمان بمثله إلا في فترات متباعدة، حيث أن مصر انهكت خلال الأعوام الماضية ووصلت إلى أنها ماتت من الفوضى التي نهشت في جسدها كالسرطان ليأتي السيسي بـ"كونسولتو" من الأطباء، على حد وصفه، وبث فيها الحياة من جديد لتتعافى وتعود للحياة مرة أخرى.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تعقد لقاءاتها مع وفود الكيانات الشبابية

وكانت عقدت الحملة الرسمية في مقرها الرئيسي بالقاهرة اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.