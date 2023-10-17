الفنان محمد محمود لـ"الدستور": "رينا ينصر الفلسطينيين"

استنكر الفنان محمد محمود، ما يحدث مع الشعب الفلسطيني نتيجة الهجوم السافر الذي وقع من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقطع المياه والكهرباء عن أهل غزة كعقاب جماعي لهم نتيجة هجوم حماس عليهم الذي وقع في الصباح الباكر منذ ١١ يومًا مضت.

وتابع الفنان محمد محمود في تصريحات خاصة لـ "الدستور" قائلًا: "ربنا ينصرهم، وما تفعله إسرائيل بهم لا يمكن تسميته إلا بالبلطجة، وضد الفطرة الإنسانية والنصر دائمًا لأصحاب الحق، وإحنا أصحاب حق طول عمرنا، وكل من مات من فلسطين شهيد، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم".

وانضمت الفنانة مها أحمد، والفنان محمد محمود، وهاجر عفيفي، إلى الوقفة التضامنية التي دعت إليها نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، ووضعت حول رقبتها الوشاح الفلسطيني، والفنان عبدالله مشرف وهو يتكئ على عكازه، والفنانة سيمون، والفنانة لبلبة، وعدد كبير من نجوم الفن.



نقابة المهن التمثيلية تدعو إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني



وكانت نقابة المهن التمثيلية، دعت إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًة: "ندعو الى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".

محمد محمود

محمد محمود