مواطن: السيسي أحدث نهضة في التعليم والطرق وعليه إكمال المسيرة (فيديو)

قال أحد المواطنين ويعمل مدرسا في إحدى مدارس الجيزة، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة من أجل الأمن والاستقرار والأمان وإكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال تقرير مصور رصدت خلاله "الدستور" آراء المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن السيسي أحدث إنجازات ونهضة في الكثير من المجالات من أبرزها التعليم خاصة أنه كمدرس استفاد من منظومة التعليم المتطورة ونجح في إيصال المعلومة لطلابه بطرق حديثة وهو ما ساعد الجيل الجديد من تلقي المعلومات بصورة أوضح تساعد على الفهم وليس الحفظ.

كما أشاد بالمجهود الكبير الذي شهدته الدولة وقام به الرئيس السيسي في الطرق حيث سهل على المواطنين الانتقال من مكان إلى أخر في وقت قصير.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى تعقد لقاءاتها مع وفود الكيانات الشبابية

وعقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى في مقرها الرئيسي بالقاهرة اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

وأعرب وفد الكيانات الشبابية عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية.