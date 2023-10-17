حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من نقابة عمال النقل البرى

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري برئاسة علي أحمد علي (أشرف دوكار) رئيس النقابة وعدد من ممثلي النقابة بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وتضم النقابة العامة لعمال النقل البري أكثر من مليوني عضو على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، و١٥٩ لجنة نقابية عمالية، وتهدف إلى خدمة العمال وحماية العاملين بالنقل البري من حوادث الطرق والكوارث الطبيعية.

واستقبل الوفد، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، مرحبًا بهم، موجهًا الشكر للنقابة على مجهودهم لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للسائقين أعضاء النقابة في عموم الجمهورية، وكذلك دورهم في توعية العاملين بالنقابة بالمشاركة الإيجابية.

وأشار رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي إلى قيام الدولة بعددٍ من الإنجازات في الطرق كالمشروع القومي للطرق الذي استهدف اقامة طرق جديدة بأكثر من 7 آلاف كيلو متر نُفذ بالفعل منها 5 ألاف و800 كيلو متر، ورفع كفاءة 10 آلاف كيلو متر نُفذ بالفعل منها 7 آلاف و800 كيلو متر، وكذلك تطوير كل محاور مهمة مثل الطريق الدائرة والدائري الإقليمي وطريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا، فضلا عن محاور النيل والطرق العرضية والطرق الداخلية في المحافظات وكذلك الكباري والأنفاق؛ مما أدى إلى انخفاض معدل الحوادث والاصابات المرورية وأن مصر قفزت أكثر من ١٠٠ مركز في الترتيب الدولي لجودة الطرق لتصبح رقم ١٨ عام ٢٠٢٣ بعد أن كانت في عام ٢٠١٥ في الترتيب ١١٨.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة لعمال النقل البري، قيام بدورهم التوعوي وحث المواطنين وخاصة فئة السائقين والعاملين بشركات النقل على ممارسة حقهم الدستوري الذي كفله لهم الدستور نصاّ، مشيدين بما أنجزته الدولة المصرية وما حققه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال السنوات التسع الماضية من إنجازات في جميع قطاعات الدولة بشكل عام وفي قطاع الطرق والنقل البري بشكل خاص.

وأشار إلى أنه الدولة نفذت العديد من المشروعات وفي وقت قياسي، وهو ما أدى أن تصبح مصر في صدارة الدول في جودة الطرق والنقل البري والحفاظ على سلامة السائقين وتقليل استهلاك الوقت وخفض النفقات.

