وفد التنسيقية يلتقي رئيس مكتب الأونروا بالقاهرة لبحث الأوضاع في غزة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع سحر الجبوري رئيسة مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقاهرة وعدد من ممثلي الوكالة، وذلك بمقر الوكالة بالقاهرة، للوقوف على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل القصف والعدوان الغاشم للاحتلال، وما تمر به الوكالة من تحديات عاصفة في هذه الظروف.

في بداية اللقاء تقدم وفد التنسيقية بالعزاء فيما فقدتهم الوكالة من موظفيها في غزة تحت قصف الاحتلال خلال الأيام الماضية، وأكد وفد التنسيقية على أن مصر قيادة وشعبا وبكل مؤسساتها تنتفض لمساندة ومؤازرة الشعب الفلسطيني، كما أكدت التنسيقية كامل دعمها ومساندتها للأونروا فيما تقوم به من جهود خلال فترة حالكة الظلام.

وقدمت سحر الجبوري عرضًا كاملًا لما يحدث على الأرض في غزة، مضيفة: «أننا نشهد إبادة جماعية حقيقية وأن ما شهدته الوكالة على مدار الأيام الماضية في غزة لم تشهده من قبل على مدار ٧٥ عاما منذ إنشائها».

وتساءلت: «كيف للاحتلال أن يقوم بقصف مقرات ومنشآت الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتى لها حصانة دولية»، مضيفة أن ما يتم في غزة من جانب الاحتلال يمثل انتهاك غير مسبوق لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما توجهت الجبوري برسالة شكر لمصر لما تقوم به من جهود حثيثة لفتح ممرات إنسانية آمنة يمكن من خلالها إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، مضيفة أن الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات حصار كامل غير إنساني ومن نقص في المستلزمات الأساسية للحياة الغذاء، الماء، الدواء، الكهرباء والمأوى.

وناقش الجانبان خلال اللقاء ما على المجتمع الدولي وكافة الأطراف من مسئولية في هذا الشأن، وكذلك آخر الجهود المصرية على صعيد الاتصالات السياسية، وفي العمل على توفير كافة أوجه الدعم والمساعدات.

في نهاية اللقاء؛ تم تقديم ميدالية التنسيقية للجبوري تقديرًا لها ولجهودها الثمينة في ظل هذه الظروف العصيبة.

ضم وفد التنسيقية النائبين طارق الخولي وأحمد مقلد، عضوا مجلس النواب ومريم طلعت السادات ونرمين محمد، أعضاء التنسيقية.