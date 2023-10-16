الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: دور مصر فى القضية الفلسطينية "تاريخى" (فيديو)

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور مصر في القضية الفلسطينية، وعلاقتها بالسلطة الفلسطينية هي علاقة تاريخية، بحكم الجوار والحفاظ على الأمن القومي المصري وأن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية.

المشهد المصرى بالقضية الفلسطينية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سيف ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" اليوم الإثنين، أن وجود مصر في المشهد الحالي الذي يمر به قطاع غزة من حرب وقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هو أمر طبيعي، وإن كان المشهد المصري هو الأبرز.

 

ولفت إلى أن أي دولة تريد تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني الآن، لا تستخدم سوى المعابر المصرية، مؤكدا أن قرارات مصر اليوم في منتهى القوة فيما يخص الحفاظ على أرواح الأشقاء الفلسطينيين، حيث العالم الآن يتحدث عن كيفية إدارة هذه الأزمة من خلال إدارة القيادة السياسية المصرية لها.

وتابع: رأينا وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية موجودًا أمس بمصر، فضلا عن الوكالات العالمية التي تحدثت عن ضرورة إيجاد حل يقي المنطقة من الصراع الحالي، حيث ستتأزم الأوضاع في المنطقة إذا لم يتم التوصل إلى حل عادل في القضية الفلسطينية، لذلك فالدور المصري في هذا الوقت محوري جدا.

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