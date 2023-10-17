الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هريدي": القمة المصرية الأمريكية الأردنية غدا ستكون نقطة تحول في الأحداث

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه من السابق لأوانه الحديث عن القمة الدولية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية والتي دعت إليها مصر يوم السبت القادم، لافتًا إلى أنه يجب أن ننتظر لنرى هل ستعقد في الموعد التي أشارت إليه المصادر الإعلامية أم سيتم تأجيلها لموعد آخر. 

قمة أمريكية مصرية أردنية فلسطينية 

وأضاف هريدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الغد يشهد قمة أمريكية مصرية أردنية فلسطينية بالعاصمة عمان لتناول الوضع في غزة، لافتًا إلى أن الغد  قد يكون نقطة تحوّل في مسار الأحداث في غزة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمضي يومًا في الشرق الأوسط، يزور خلالها إسرائيل ثم يتوجه من إسرائيل إلى عمّان حتى يجتمع مع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أنه ليس من المؤكد أن تكون قمة رباعية أو قمة ثلاثية، ثم يجتمع منفردًا مع الرئيس محمود عبّاس، لكن المؤكد أن الرئيس بايدن سوف يلتقي بالملك عبدالله والرئيس السيسي والرئيس محمود عباس.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار التضامن الأمريكي مع إسرائيل، لافتًا إلى أن وجهة النظر الأمريكية هي أن وجود الرئيس الأمريكي في إسرائيل خلال هذه الفترة سيسمح له أن يطلب من إسرائيل  الموافقة على فتح الممرات الإنسانية والاتفاق على تحديد أماكن آمنة في قطاع غزة لا تتعرض للقصف الإسرائيلي.

 

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