رئيس جامعة المنوفية يتابع حملة التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

تابع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فعاليات حملة التبرع بالدم لدعم شعب فلسطين، وذلك بمجمع الكليات النظرية، وقام بتشجيع الطلاب على هذه المبادرة الطيبة، رافقه عمداء الكليات، والدكتور إسلام فيض الله رائد الأسرة المركزية ومقرري الأسرة بكليات المجمع النظري.

وأكد رئيس الجامعة أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم، والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأشار القاصد إلى أن الجامعة تتضامن مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة لمدة أسبوع.

رئيس جامعة المنوفية يشيد بجهود أسرة طلاب من أجل مصر

وأشاد القاصد بجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين للتبرع من كافة كليات الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن عملية التبرع بالدم شهدت إقبالا كبيرا من منسوبي الجامعة والطلاب.

يتم ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوربة، نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لإخواننا بدولة فلسطين.