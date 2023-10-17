الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بورصات الخليج تغلق على ارتفاع رغم الحذر بشأن أحداث غزة

الأسهم
الأسهم

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، الثلاثاء، مع استمرار الجهود لتخفيف التوتر في المنطقة، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا حذرين إزاء الوضع في غزة.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، الأربعاء، بينما تستعد لتصعيد هجومها الذي أثار أزمة إنسانية في غزة ومخاوف من صراع أوسع مع إيران.

وارتفع المؤشر السعودي واحدا بالمئة، وقاد المكاسب قفزة 4.3% لسهم شركة تأجير السيارات لومي، في حين صعد سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.7 بالمئة.

وقال خلدون هلال، الرئيس التنفيذي لكاما كابيتال، لوكالة رويترز، إن البورصة السعودية انتعشت بعد فترة من الاستقرار وربما تشهد إقبالا من متعاملين يسعون للاستفادة من انخفاض الأسعار إذا ظلت المخاطر المحيطة بالتوتر الجيوسياسي محدودة.

أضاف "مع ذلك، ربما تظل السوق معرضة لجولة أخرى من تصحيح الأسعار في مواجهة حالة عدم اليقين الحالية بالمنطقة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، بعد أن تراجعت بأكثر من دولار، أمس، قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 4% مسجلاً مستوى قياسيا بعد مكاسب لمعظم الأسهم على المؤشر، منها سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة الذي قفز 16.6%.

وذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت اتفاقية إطارية بقيمة 6.75 مليار دولار مع شركة تشاينا إنرجي لإنشاء مشروعين للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في منطقة السخنة الصناعية، وتخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2%.

أسواق الأسهم الخليج غزة بايدن إسرائيل الرئيس الامريكي

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