الصحة الفلسطينية: 3 آلاف شهيد و12500 مصاب بسبب العدوان الإسرائيلى على غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك 3 آلاف شهيد و12500 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الحادي عشر، وارتفع عدد الشهداء والجرحى، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن المستشفيات دخلت مرحلة الانهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين إلى التبرع بالدم، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 2778 وأكثر من 10 آلاف جريح.