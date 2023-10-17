الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: 3 آلاف شهيد و12500 مصاب بسبب العدوان الإسرائيلى على غزة

غزة
غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك 3 آلاف شهيد و12500 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الحادي عشر، وارتفع عدد الشهداء والجرحى، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن المستشفيات دخلت مرحلة الانهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين إلى التبرع بالدم، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 2778 وأكثر من 10 آلاف جريح.

القاهرة الإخبارية غزة الصحة الفلسطينية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": سكان منطقة الزيتون يرفضون تحذيرات الاحتلال الإسرائيلى بالإخلاء

الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من الترحيل القسرى للفلسطينيين فى غزة

مراسل "القاهرة الإخبارية": قصف مركز للاحتلال استهدف منزل عائلة بخان يونس

"مستعدون لإرسال المزيد".. إسبانيا: سنزيد من مساعدتنا لغزة بمليون يورو

شكرى يدين استمرار القصف العشوائى والعقاب الجماعى للمدنيين فى غزة

"الصحة العالمية": نتواصل مع مصر لتقديم المساعدات إلى غزة

"الصحة العالمية": احتمالية كبيرة لانتشار الأوبئة فى غزة بسبب استخدام المياه الملوثة

السفير حسين هريدى لـ"الشاهد": الخطاب الدبلوماسى المصرى يعبر عن مسئوليتنا وهويتنا القومية

الأكثر قراءة

"التعليم" تعلن موعد تسكين المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هيئة البث الإسرائيلية: استشهاد نجل "إسماعيل هنية" فى قصف بقطاع غزة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

تعليمات جديدة من البنك المركزى بشأن استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة

شكرى يرد على دعوات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الجنوب