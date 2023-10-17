الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

من بينهم كوجان وتيلدا سوينتون.. ممثلو هوليوود يدينون جرائم الحرب فى غزة

ستيف كوجان
ستيف كوجان

وقّع أكثر من 2000 فنان في هوليوود، من بينهم الممثلون تيلدا سوينتون وستيف كوجان، وميريام مارجوليس، وماكسين بيك، والمخرج مايك لي، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

واتهمت الرسالة الحكومات الغربية "ليس فقط بالتسامح مع جرائم الحرب "، بل مساعدة إسرائيل وتحريضها على ذلك.

ونشرت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم "فنانون من أجل فلسطين"، عريضة الثلاثاء اتهمت فيها حكومات العالم ليس فقط بالتسامح، بل "بالمساعدة والتحريض" على ما وصفته بـ"جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

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إدانة الحكومات الغربية

وقالت الرسالة التي صاغها فنانو هوليوود "إن غزة هي بالفعل مجتمع من اللاجئين وأطفال اللاجئين، والآن وبعد تعرض مئات الآلاف منهم للقصف من الجو والبحر والأرض، يُطلب من الفلسطينيين مرة أخرى، الذين أجبر أجدادهم على ترك منازلهم تحت فوهة البندقية، أن يهربوا أو يواجهوا عقابًا جماعيًا على نطاق لا يمكن تصوره، وبعد أن جردوا من حقوقهم، ووصفهم وزير الدفاع الإسرائيلي بأنهم "حيوانات بشرية"، فقد أصبحوا أشخاصًا يمكن فعل أي شيء لهم تقريبًا"، حسب الجارديان البريطانية.

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وتابعت الرسالة "إن حكوماتنا لا تتسامح مع جرائم الحرب فحسب، بل إنها تساعدها وتحرض عليها سيأتي وقت تتم فيه محاسبتهم على تواطؤهم. ولكن في الوقت الحالي، بينما ندين كل أعمال العنف ضد المدنيين وكل انتهاك للقانون الدولي أيًا كان مرتكبه، فإن التزامنا يتلخص في بذل كل ما في وسعنا لوضع حد للقسوة غير المسبوقة التي تُلحق بغزة".

ودعا الموقعون على الرسالة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح معابر غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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