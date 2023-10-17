الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فريق قناة DMC يشارك في حملة التبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء في غزة (صور)

فريق قناة DMC
فريق قناة DMC

أعلنت الإعلامية ريهام السهلي، رئيس شبكة dmc، مشاركة جميع فريق العمل بالقناة في حملة التبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة، جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

كما شارك فريق عمل قناة CBC بحضور الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس القناة في حملة للتبرع بالدم لأهالي غزة، يأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عن حملة تبرع بالدم للأهالي في قطاع غزة.

 

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن إطلاقها حملة للتبرع بالدم للأشقاء في غزة.


مواعيد عرض فيلم "هنا فلسطين من القاهرة" عبر قنوات المتحدة (فيديو)

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشفت عن مواعيد عرض فيلم "هنا فلسطين من القاهرة"، والذي يستعرض الدور المصرى التاريخى في دعم القضية الفلسطينية.

 

ويعرض الفيلم بداية من اليوم الثلاثاء، في الواحدة ظهرا، على قناة "الحياة"، في حين يُعرض فى الساعة الثانية ظهرًا عبر شاشة DMC، كما يعرض في الساعة الخامسة مساء عبر قناة cbc.

 

أما يوم الأربعاء فيذاع عبر شاشة ON الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، ويوم الخميس يذاع الفيلم الساعة الخامسة مساء عبر شاشة القناة الأولى.

 

ويستعرض الفيلم الوثائقي توجيه الشعب الفلسطيني الشكر إلى مصر على مواقفها المساندة للقضية الفلسطينية، وكذلك تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

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