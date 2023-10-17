بالفيديو.. تفاصيل لقاء "الملا" والرئيس التنفيذى لـ"فولبرايت" فى مصر

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، فيديو للقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ماجي نصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت في مصر، والوفد المرافق، بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى.

حيث تم استعراض البرامج والمنح الدراسية التي تقدمها هيئة فولبرايت المعنية بالتبادل الثقافي والتعليمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

https://youtu.be/bLVpGBx915g?si=4c-eTHDXuY2zco4m

وأكد "الملا" أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولى رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية المهارات القيادية أهمية كبيرة منذ إطلاق تنفيذ المشروع عام 2016، من خلال تنفيذ برامج متنوعة وغير تقليدية بمعايير عالمية في هذا المجال، بهدف إضافة خبرات جديدة للإدارة المتوسطة والشابة، وتحقيق تعاقب الأجيال ومواكبة مستجدات صناعة الطاقة والقدرة على مواجهة تحدياتها بفاعلية.

وأضاف أن الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية ركيزة أساسية في تنفيذ برامج رفع كفاءة العنصر البشرى بقطاع البترول والغاز بمعايير عالمية، موضحا أنها فتحت آفاقاً جديدة أمام القطاع في عملية تطوير العنصر البشري بما يتماشي مع تحقيق رؤيته في هذا الصدد، ولفت إلى أنه تم إيفاد المتدربين من القيادات الشابة والمتوسطة لمواقع عمل كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خارج مصر لاكتساب خبرات نوعية جديدة.

وشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة فولبرايت، لتعظيم الاستفادة من برامج المنح الدراسية والبرامج التي تقدمها فولبرايت، والتي ستسهم في اكتساب الخبرات العلمية والعملية التي تخدم مجالات مختلفة، ومنها بالطبع مجال الطاقة، في ظل ما يشهده من تطورات وإعادة تشكيل الأولويات للاتجاه نحو الطاقة الخضراء وانتهاج أساليب جديدة في إدارة عمليات صناعة البترول والغاز لتحقيق المسئولية البيئية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد جلسة عمل تضم مسئولى وزارة البترول والثروة المعدنية المختصين بمجالات تطوير العنصر البشري، وممثلى هيئة فولبرايت للتعريف بأنظمة وقواعد المشاركة والقبول في المنح الدراسية والتقدم للاختبارات المؤهلة لذلك، والتي تعلن عنها الهيئة في شهري فبراير ونوفمبر من كل عام، تمهيدا لترشيح كوادر الإدارة المتوسطة للتقدم لاختبارات الحصول على المنح الدراسية.