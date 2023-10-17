الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفد تحالف "تايتان كابيتال" الاستثماري الياباني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

وفد التحالف الإستثماري
وفد التحالف الإستثماري الياباني تايتان كابيتال

زار وفد التحالف الاستثماري الياباني "تايتان كابيتال"، برئاسة Kanazawa Yukio، مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي يعد واحدا من أقوى التحالفات الاقتصادية في اليابان، حيث يضم عددا من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة ذات العلامات التجارية الشهيرة  في مجالات عدة ومنها العقارية والمالية والبنوك وشركات إنتاج الأفلام السينمائية  وصناعة السيارات.

 

يأتي ذلك في إطار استراتيجية مدينة الإنتاج الإعلامي  في جذب الاستثمارات العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى؟

 

وفد ياباني في زيارة مدينة الإنتاج الإعلامي 


وتأتي زيارة الوفد لمدينة الإنتاج الإعلامي، على هامش زيارته إلى مصر لاستطلاع فرص الاستثمار في مصر بوجه عام  وفتح أسواق استثمارية جديدة خارج اليابان والتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات استثمارية يابانية في مصر وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


واستهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم دعائي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي ومراحل التطور الذي شهدته حتى أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والاقتصادية في الشرق الأوسط بما تضمه من استديوهات مجهزة بأحدث الوسائل العلمية ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية إضافة إلى مراكز علمية ومناطق تصوير مفتوحة تتميز بالتنوع في الطرز المعمارية الخاصة بها سواء التاريخية أو المعاصرة والتي تناسب كافة أنواع التصوير.

 

وبحث الوفد سبل التعاون المستقبلي مع المدينة وخاصة في مجال تصوير الأفلام السينمائية اليابانية في المدينة وتنظيم الحفلات الفنية العالمية، بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة  للتعرف عن قرب على إمكانياتها وفرص التصوير بها حيث زاروا مركز التراث السمعي والبصري والذي يتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة وكذلك زاروا أستديوا الدولبي أتموس الذي يعد الأحدث من نوعه في العالم في مجال تطبيقات التسجيل الصوتي والمعتمد من شركة دولبي العالمية كما زار الوفد أيضا أستديو قناة الغد الذي يعد الأحدث في المدينة.


وتوجه الوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة حيث شاهدوا أعمال التطوير الجارية لها في الفترة الحالية استعداداً لاستقبال تصوير الأعمال الفنية. 

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