"سبورت": ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الثلاثاء، عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023 والتي سيعلن عنها نهاية الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم هو الفائز بالكرة الذهبية لهذا الموسم والأمر محسوم بنسبة 99%.

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023

من المقرر أن موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023، يوم 30 أكتوبر المقبل، على "مسرح دو شاتلييه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" جائزة "الكرة الذهبية 2023 Ballon d'or"، لأفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب، في حفل سنوي يُقام كل عام.

محمد صلاح ضمن المُرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أمس الأربعاء أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 "بالون دور"، لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، في قائمة تضم 30 لاعبًا.

كما ترشح 10 لاعبين لجائزة ياشين لأفضل حارس، و10 لاعبين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا.

وشهدت القائمة، تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2023 الجاري، وذلك للمرة الخامسة تواليًا خلال مسيرته الكروية.

وتألق محمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، مع ليفربول في الموسم الماضي 2022-2023، حيث استطاع تسجيل 19 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وللمرة الثانية، سيتم توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023 "بالون دور"، بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم، وليس في العام الميلادي.

يُذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي، فاز بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2022 الماضي.