العجرمى: نريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار فى غزة وتجنيب المدنيين ويلات الحرب

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إننا نريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار في غزة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب والدمار.

وأضاف العجرمي، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه يجب العمل على ضمان وصول المساعدات اللازمة إلى سكان قطاع غزة.

الشعب الفلسطينى يتعرض لحرب إبادة

ونوه وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة بمشاركة المجتمعات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن إسرائيل تقتل الشعب بقنابل أمريكية وضوء أخضر أوروبي بحجة الدفاع عن النفس.

وتابع: إسرائيل تستخدم أسلوب الأرض المحروقة لإبادة الشعب والأرض الفلسطينية.