"هنا فلسطين من القاهرة": مساندة القضية الفلسطينية سبب العدوان الثلاثى على مصر

رصد الفيلم الوثائقي "هنا فلسطين من القاهرة" إعلان المنظمات الصهيونية قيام دولة إسرائيل، بعد أن تم تهجير قرابة 950 ألف فلسطيني عبر المذابح والترهيب من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني.

مشاركة الجيش فى حرب 1948

في تلك اللحظة، أعلن الملك فاروق عن مشاركة الجيش في حرب 1948 مع عدد من الجيوش العربية، وذهب الجيش المصري إلى فلسطين دفاعًا عن الحق العربي وإيمانًا منه بشرعية القضية.

لم تكن حربًا ولم تكن معركة، بل كانت جريمة في حق كل جندي مصري، واستشهد أحمد عبدالسلام عفيفي في أكتوبر عام 1948 بمعركة تقاطع الطرق، واستشهد يوزباشي أنور محمد الصيحي في 20 مايو 1948 بدير سبع، واستشهد صاغ عزالدين صادق الموجي في 21 مايو 1948 بدير سنيت.

واستشهد قائم مقام أحمد عبدالعزيز في 22 أغسطس 1948 بالقرب من عراق المنشية، والصاغ الدكتور محمد السايح عدلي استشهد في 2 يونيو 1948 بعراق سويدان، واستشهد يوزباشي صلاح الدين محمد إبراهيم في 2 يونيو 1948 بأسدود، واستشهد يوزباشي أحمد فؤاد في 7 يونيو 1948 بأجماما، والصاغ عبدالمنعم إسماعيل استشهد في 7 يونيو 1948 بغزة.

عام النكبة

منحت الحرب عام 1948 لقبًا لا يزال عالقًا وهو "عام النكبة"، لكن لم تكن مصر تحارب إسرائيل فقط بل تحارب معها الدعم البريطاني، ودعم المجتمع الدولي، لم يكن الجيش المصري يواجه خصمًا واضحًا بل كان يواجه عدوًا خفيًا، وصمدت مصر كعادتها وكانت حرب 1948 نقطة فاصلة غيرت مجرى الأحداث.

ولكن لم تضع هذه الحرب نهاية لأزمة فلسطين، بل فتحت الباب للتغيير السياسي في مصر، مع تأسيس حركة الضباط الأحرار، وقيام ثورة يوليو 1952، ظلت القضية في مركز الاهتمام المصري بعد الثورة، وكان هذا الدعم سببًا في العدوان الثلاثي على مصر، إلى جانب قرار مصر بتأميم قناة السويس وبناء السد العالي.