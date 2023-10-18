الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من غرفة إلى معرض.. قصة شيرين شادي وفن الرسم بالفحم (صور)

معرض شيرين
معرض شيرين

حولت غرفة نومها إلى معرض.. شيرين شادي فتاة مصرية تبلغ من العمر 20 عامًا، تمتلك شغفًا كبيرًا بالفن والرسم بالفحم، استطاعت تحويل غرفتها الشخصية في منزلها إلى معرض فني رائع يضم أعمالها الفنية، حيث بدأت في الرسم بالفحم منذ سن مبكرة، ونشأ حبها للفن من خلال مشاهدتها لأعمال الفنانين المشهورين، وبدأت في تطوير مهاراتها في الرسم من خلال العمل الدؤوب والتدريب الذاتي.

شيرين اكتشفت حبها للفن في سن مبكر وبدأت في تطوير مهاراتها في الرسم بالفحم من خلال التدريب الذاتي والتجارب المستمرة، وتميزت أعمالها بالتفاصيل الدقيقة والظلال الواقعية، وتستخدم الفحم لإضفاء عمق وأبعاد على لوحاتها.

ولم تكتفِ شيرين بالرسم فقط، بل قررت استغلال غرفتها الخاصة لإقامة معرض فني يعرض أعمالها، حيث قامت بتجهيز الغرفة بأرفف وإضاءة مناسبة لعرض اللوحات، وأنشأت جدرانًا بيضاء لإبراز جمال الأعمال، وقامت بدعوة الأصدقاء والعائلة لزيارة المعرض، حيث استقبلت التعليقات الإيجابية والإشادة بموهبتها.

تواصلت "الدستور" مع شيرين شادي، حيث أكدت أنها قامت بتدريب نفسها ذاتيًا ونجحت في إنشاء مجموعة رائعة من الأعمال الفنية بالفحم التي تعكس موهبتها وإبداعها، وقد قررت شيرين تحويل غرفتها في منزلها إلى معرض فني صغير يضم أعمالها الفنية، وذلك لإظهار موهبتها للجميع.

وحظيت شيرين بإشادة واسعة من قبل عائلتها واصدقائها، وتطمح شيرين أن يتم عرض أعمالها في معارض فنية محلية ودولية، للفت الانتباه إلى موهبتها وإبداعها.

تأثير الفن على حياة شيرين

الرسم بالفن وتحويل غرفتها إلى معرض غيّر في حياة شيرين، حيث يمكن أن يكون الفن مصدرًا للسعادة والتعبير الذاتي بالنسبة لها، وقد أثر على نموها الشخصي وتطورها الفني. 

ويمكن أن تشتمل قصة شيرين شادي على رسالة ملهمة للشباب بأنه بإصرار وعزيمة يمكنهم تحقيق أحلامهم وتطوير مواهبهم، يمكن أن تشجع شيرين الشباب على ممارسة الفن والتعبير عن أنفسهم بطرق مبدعة.

فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
فن الرسم بالفحم
شيرين شادي الرسم بالفحم غرفتها الشخصية الرسم التدريب الذاتي

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