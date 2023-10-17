السفير حسين هريدي: الدولة المصرية تبذل جهودا خارقة في القضية الفلسطينية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تبذل في القضية الفلسطينية، جهودا خارقة مع كافة الأطراف المعنية، سواء الأطراف المباشرة في الصراع أو الأطراف أو الأطراف الإقليمية أو الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

منع التصعيد داخل قطاع غزة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن جهود مصر تسعى لمنع التصعيد والتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، وإيصال المساعدات الإنسانية بصفة عاجلة إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق من أجل التهدئة في القطاع حتى يتم التعامل مع الأسباب التي أدت إلى اندلاع المعركة الخامسة بين الإسرائيليين وقطاع غزة متمثلة في حركة حماس.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر، يفيد بوقف التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع، ليعلن الجانب الأمريكي على العمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لوضع خطة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.