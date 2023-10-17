"هنا فلسطين من القاهرة".. إهداء لشهداء مصر دفاعًا عن "الحق"

رصد الفيلم الوثائقي "هنا فلسطين من القاهرة"، لقطات من فيلم "سحر ما فات في كنوز الوثائق والمرئيات" للدكتور مدكور ثابت، والذي قدم إهداء لكل شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنًا للدفاع عن حق فلسطين.

يعرض الفيلم بداية من اليوم الثلاثاء، في الواحدة ظهرا، على قناة "الحياة"، في حين يُعرض فى الساعة الثانية ظهرًا عبر شاشة DMC، كما يعرض في الساعة الخامسة مساء عبر قناة cbc.

ورصد الفيلم، استشهاد عز الدين صادق الموجي، يوزباشي مصطفى كمال محمود عثمان، الملازم الأول أحمد تيسير بشير في 21 مايو 1948 بدير سنيد، واستشهاد يوزباشي محمد إبراهيم الموجي في 23 مايو 1948، واستشهاد الملازم الثاني عبده السيد قاسم في 29 مايو سنة 1948.

وبدأ الفيلم بتاريخ سبتمبر 1945 حيث تسيطر حالة من السعادة الغامرة على الأجواء العامة، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبدأت أوروبا في مرحلة البناء، بينما تستمتع الولايات المتحدة بدورها الجديد كقوى عظمى، وتبدو الصورة وكأنها مثالية.

ونستون تشرشل يعلن النصر 1945

وظهر خلال الفليلم، ونستون تشرشل يعلن النصر 1945، قائلًا: "صباح أمس في تمام الساعة الثانية صباحًا في مقر الجنرال أيزنهاور، وقع الجنرال جودل ممثل القيادة العليا الألمانية والأدميرال الكبير دونيتز، الرئيس المعين للدولة الألمانية على قانون الاستسلام غير المشروط لجميع القوات البرية والبحرية والجوية الألمانية في أوروبا إلى قوات المشاه المتحالفة، وفي الوقت نفسه إلى القيادة العليا السوفيتية".

عام 1946 أول تحرك مصري للدفاع عن فلسطين

لكن الوضع في العالم العربي كان بعيدًا عن الهدوء، ووسط مشهد عالمي متغير شهد صيف عام 1946 أول تحرك مصري للدفاع عن فلسطين مع أول اجتماع للقمة العربية، والمؤكد أن حرارة الصيف لم تكن تقترب من حرارة المشهد المشتعل في القدس.