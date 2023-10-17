الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية جديدة لدعم 160 مريضا في 7 قرى بالمنوفية

جانب من القوافل
جانب من القوافل

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع جمعية الأورمان، لدعم 160 مريضا ومريضة من أهالي عدة قرى ، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

تنظيم قوافل طبية موسعة بـ7 قرى بالمنوفية 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة، وذلك في كل كفر القرآنية وجزيرة ابوشابة وساقية المنقدى مركز اشمون، وقريتى كفر حجازى وجزيرة الحجر مركز الشهداء، وقرية زورقان مركز تلا، وقرية سرس الليان مركز منوف فى محافظة المنوفية.

 وأوضح أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن.

تحمل نفقات انتقال المرضى لإجراء الفحوصات والأشعة من جانب الجمعية 

 وأضاف أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد مدير عام جمعية الأورمان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت قيادة محمد جمعة، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة، خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية قوافل مجانيه بسبع قري دعم160مريض جمعية الأورمان

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