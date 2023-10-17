الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الأجهزة التنفيذية في متابعة تنفيذ مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية" في مختلف المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق المراكز والمدن لتقديم الدعم اللازم وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور اليومي على المعارض والشوادر للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع في الأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.

هذا وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي: "السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز"، وتستهدف المبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة اليومية لمبادرة تخفيض أسعار السلع لضبط منظومة الأسعار ومراقبة حركة الأسواق، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

رئيس أشمون يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

وتفقد صباح اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون منفذ "ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقام بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون، حيث تم الإشراف على توزيع المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من جميع السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلى فتح منافذ في جميع الوحدات المحلية القروية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض والمنافذ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار.

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محافظ المنوفية محافظة المنوفية بيع السلع بأسعار مخفضه بيع السلع بأسعار مخفضة بمركز المنوفيه متابعة الجهات التنفيذيه ومراقبة الأسواق لبيع السلع

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