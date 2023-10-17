الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

في لفتة إنسانية، أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة، والتى تنوعت بين مواطن من ذوى الهمم بناحية غمرين بمنوف ليس له مصدر دخل وذلك لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة.

محافظ المنوفية يوجه بتوفير العلاج ومساعدة لحالات إنسانية 

كما وجه بمساعدة ومواطنة بناحية الماى مريضة بأحد الأمراض المزمنة ولا تستطيع توفير نفقات العلاج، وأخرى بناحية ميت العز بقويسنا تعول 4 بنات إحداهن مصابة بورم سرطانى في العين اليمنى لمساعدتها على تحمل نفقات علاجها موجها مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم وبحث إمكانية توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة.

محافظ المنوفية يسمع لشكاوى عدد من المواطنين

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن بناحية الكوم الأخضر بشبين الكوم يتضرر من عدم صدور شهادة الصلاحية الخاصة بقطعة أرض يمتلكها مما يلحق الضرر به، والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما تضمن اللقاء طلب رئيسة تمريض أحد مراكز رعاية الطفل تلتمس تجديد انتدابها مراعاة لظروفها الصحية، وقد أحال المحافظ طلبها إلى مدير مديرية الصحة لاتخاذ اللازم مع مراعاة ظروفها وبما لايخل بمنظومة العمل.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة  .

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