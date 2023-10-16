عميد طب المنوفية يناقش سبل زيادة الخدمات للمنتفعين من مرضى التأمين الصحي

اجتمع الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية، بإدارات الشئون المالية والعلاج بأجر بالمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صبري الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية، وياسر الخشات مدير عام الشئون المالية.

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب بجامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمحافظة، مع الحضور كيفية وسبل زيادة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى منتفعي التأمين الصحي وإدراج الخدمات الطبية الجديدة التي تقدمها المستشفيات الجامعية وغير مدرجة بالتعاقد وذلك تيسيرا علي المواطنين، وكذلك تيسير الإجراءات الإدارية فيما يخص الحالات المنتفعة بالتأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة.

وتم خلال الاجتماع الموافقة علي طلبات تخفيض وإعفاء الحالات المرضية التى تم عرضها وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

عميد طب المنوفية الإدارة تسعى لتنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات

وأكد عميد الكلية بأن إدارة المستشفيات الجامعية تسعي جاهدة لسرعة البدء في تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية الذي سيسهم بشكل فعال في سرعة ودقة إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية وربط جميع الإدارات والأقسام الاكلينيكية ووحدات الأشعة والمعامل والصيدليات علي نظام عمل موحد، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بجميع مباني المستشفيات وتم توريد أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهذا المشروع ضمن المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية من قبل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وانه سيتم قريبا البدء في تدريب الاطقم الطبية وجميع العاملين المعنيين بالعمل.