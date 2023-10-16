الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميد طب المنوفية يناقش سبل زيادة الخدمات للمنتفعين من مرضى التأمين الصحي

دكتور محمد النعماني
دكتور محمد النعماني

اجتمع الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية،  بإدارات الشئون المالية والعلاج بأجر  بالمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صبري الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية، وياسر الخشات مدير عام الشئون المالية.

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب بجامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمحافظة، مع الحضور كيفية وسبل زيادة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى منتفعي التأمين الصحي وإدراج الخدمات الطبية الجديدة التي تقدمها المستشفيات الجامعية وغير مدرجة بالتعاقد وذلك تيسيرا علي المواطنين، وكذلك تيسير الإجراءات الإدارية فيما يخص الحالات المنتفعة بالتأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة. 

وتم خلال الاجتماع الموافقة علي طلبات تخفيض وإعفاء الحالات المرضية التى تم عرضها وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

عميد طب المنوفية الإدارة تسعى لتنفيذ مشروع  ميكنة المستشفيات

وأكد عميد الكلية بأن إدارة المستشفيات الجامعية تسعي جاهدة لسرعة البدء في تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية الذي سيسهم بشكل فعال في سرعة ودقة إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية وربط جميع الإدارات والأقسام الاكلينيكية ووحدات الأشعة والمعامل والصيدليات علي نظام عمل موحد، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بجميع مباني المستشفيات وتم توريد أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهذا المشروع ضمن المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية من قبل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وانه سيتم قريبا البدء في تدريب الاطقم الطبية وجميع العاملين المعنيين بالعمل.

عميد طب المنوفية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية اجتماع مع إدارة المستشفيات الجامعية دراسة زياده الخدمات المقدمه للمنتفعين مرضى التأمين الصحي جامعة المنوفية

مواد متعلقة

تموين المنوفية: ضبط 7 أطنان دقيق و4 أطنان أسمدة مجهولة المصدر

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويوجه الجهات المعنية بالفحص الفورى للشكاوى

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات عاجلة ويستمع لشكاوى الصيادين

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

الدرس الذى تلقاه بلينكن

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب