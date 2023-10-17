الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر تشارك في الاجتماع الفني لإدارة كفاءات الابتكار بـ"وكالة الطاقة الذرية"

الوكالة الدولية بالطاقة
الوكالة الدولية بالطاقة الذرية بفيينا

شاركت الدكتورة غادة عادل محمود وكيل شعبة التشعيع الصناعي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، في الاجتماع الفني حول إدارة كفاءات الابتكار لتبني التقنيات النووية الجديدة، والذي عقد بالوكالة الدولية بالطاقة الذرية بفيينا.

وقالت وكيل شعبة التشعيع الصناعي، إن الاجتماع الفني قد ركز على أهمية إدارة كفاءات الابتكار لتبني التقنيات النووية الجديدة ليظل هذا المجال قادرًا على المنافسة، ولتسريع نشر هذه التكنولوجيات الجديدة في الصناعة النووية، ويعد تحديد الكفاءات الجديدة أمرًا أساسيًا من أجل تنفيذ وإدارة التكنولوجيات النووية المبتكرة بنجاح.

و أضافت يهدف هذا الاجتماع الفني إلى تبادل الممارسات الجيدة والخبرات والمعلومات المتعلقة بالاستخدام الفعال لكفاءات الابتكار لاعتماد التكنولوجيات الجديدة في الصناعة النووية بين المشاركين.

عرض عن كفاءة الابتكار باستخدام تكنولوجيا أشعة جاما لتطوير مواد التعبئة


وأشارت إلى أنها شاركت بعرض عن كفاءة الابتكار باستخدام تكنولوجيا أشعة جاما لتطوير مواد التعبئة والتغليف المستدام مع التركيز على كيفية بناء القدرات لتوفير كوادر جديدة في هذا المجال وقد شارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء من البرازيل، روسيا، كوريا، تركيا، بولندا، الهند، وغانا.

وأوصحت الدكتورة غادة عادل محمود ، أن الاجتماع خلص لمجموعة من النتائج وتشمل ضرورة تحديد الكفاءات الجديدة اللازمة في المناصب الوظيفية الحالية لتسريع اعتماد الابتكارات التكنولوجية لتحسين أو تحسين التشغيل والصيانة في المفاعلات القائمة، تحديد الوظائف الجديدة المطلوبة والتي سيتم توفيرها نتيجة للتصاميم التكنولوجية الجديدة وسيتم تطوير هذه المناصب الوظيفية الجديدة كمجموعة من المهام والكفاءات عند الحاجة إليها.

وكذلك ضرورة رسم خرائط للكفاءات التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بالمجال النووي التي سيتم إدراجها في برامج تنمية الموارد البشرية، ولا سيما في التكنولوجيات النووية الجديدة مثل المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وختامًا، رفع مستوى الوعي بالأثر الإيجابي للابتكارات ورسم خرائط الكفاءة للقوى العاملة في المجال النووي لتسريع نشر التكنولوجيات الجديدة.

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