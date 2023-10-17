الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد قافلة مساعدات حزب "حماة الوطن" بالعريش

محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قافلة مساعدات حزب حماة الوطن خلال اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء وقيادات الحزب.

وأكد المحافظ، وصول كميات من المساعدات الي محافظة شمال سيناء وصلت الي 3000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والأدوية مقدمة من عدد من الجهات لصالح قطاع غزة.

وأضاف المحافظ، أن شاحنات المعونات تحركت من مدينة العريش الي مدينة رفح، تمهيدًا لإدخالها الي قطاع غزة، موجها الشكر لحزب حماة الوطن علي هذه المساعدات التي وصلت لمدينة العريش.

وأشار المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إلي أن المساعدات المقدمة من حزب حماة الوطن عبارة عن 20 طنًا وربع الطن من المستلزمات الطبية المتنوعة، عدد 22 طنًا من المكرونة، عدد 27 طنًا من الأرز، عدد 1000 بطانية، عدد 7 أطنان دقيق، عدد 4 أطنان من "لنشون الفراخ، لنشون اللحمة والهوت دوج"، عدد 2 طن تونة، عدد 8 أطنان زيت، طن عسل أسود، طن سمنة، عدد 2 طن سكر، طن صلصة، 10 أطنان عدس، طن فاصوليا،  12طن فول، 3 أطنان لوبيا، 100 برطمان مربة، 2 طن ملح، طن جبن مثلثات، عدد نص طن علب عصائر، عدد نص طن علب لبن.

كما أضاف الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن القيادة السياسية تهتم بالشعب الفلسطيني، وتتواصل مع جميع الأطراف منذ اللحظة الأولى للهجوم على القطاع، وأن حزب حماة الوطن بكل كوادره وأعضائه وقادته يدعمون الشعب الفلسطيني، وأن هذه هي قافلة المساعدات تعتبر من أوائل القوافل التي تسيرها الأحزاب السياسية والكيانات، لمساعدة الأشقاء في القطاع من الشعب الفلسطيني.

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حزب حماة الوطن العريش قطاع غزة

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