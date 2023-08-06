الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يزور مدير الإدارة التعليمية بمستشفى العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

زار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عز عزازي، مدير إدارة نخل التعليمية أثناء تلقيه العلاج في مستشفي العريش العام إثر إصابته في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء.

كما زار المحافظ أشرف أبو شعيرة، شقيق عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ ورفح إبراهيم أبو شعيره أثناء تلقيه العلاج في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

ولم يتمكن المحافظ من زيارة سالم عبد المحسن سالم، سائق بإدارة نخل التعليمية، لوجوده في قسم العناية المركزة، موجهًا بتوفير أوجه الرعاية الطبية والصحية للمصابين، متمنيًا سرعة وتمام الشفاء العاجل لهم.

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مصر سيناء شمال سيناء زيارة اصابة مستشفى العريش
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