الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع متهمين بالنصب على راغبي شراء وحدات سكنية في الشيخ زايد

التحقيق
التحقيق

تجري جهات التحقيق المختصة في الجيزة، تحقيقات مع المتهمين بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مقابل وحدات سكنية، وعدم التزامهم بالاتفاق، في مدينة الشيخ زايد.

بالفحص تبين أن3  أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، احتالوا على سيدة وعدد من الأشخاص، واستولوا منهم مبالغ مالية، نظير تحصلهم على وحدات سكنية، إلا أن الضحايا فوجئوا عقب ذلك بغلق مقر الشركة، والهواتف المحمولة الخاصة بهم دون رد المبالغ المالية الخاصة بالضحايا، أو تسليمهم الوحدات السكنية المتعاقد عليها.

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اعترف المتهمون بتقاضيهم مبالغ مالية من العديد من المواطنين كجدية حجز للوحدات السكنية تمهيدًا لتقسيط قيمتها، ونظرًا لعدم استيفاء الشركة للشروط المطلوبة وتعثرهم فى رد المبالغ السابق تحصلهم عليها قاموا بغلق مقر الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النصب الشيخ زايد شراء وحدات سكنية حجز للوحدات السكنية النيابة العامة

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