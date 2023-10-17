الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

قفز من عقار
قفز من عقار

أصيب مدرس بكسور وجروح متفرقة، إثر إلقائه نفسه من شرفة شقة سكنية في الطابق السادس، بأحد العقارات في منطقة العجمي غرب الإسكندرية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية، أن المصاب كان متواجد بشقة إحدى الطالبات في غياب أسرتها.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى استقبال مستشفى العجمي العام «ع. م»، 39 سنة مدرس مقيم بمنطقة البيطاش، مصاب بكسور متفرقة بالجسم وجرح رضي بالذقن «لا يمكن استجوابه»، وعلى الفور انتقل إلى المستشفى مأمور وضباط مباحث قسم الشرطة.

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وبعد الإطلاع على التذكرة الطبية للمصاب وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء تواجد المصاب مع الطالبة 17 سنة، «تربطه علاقة عاطفية بها»، بمفردهما بالشقة محل سكنها بالطابق السادس بعقار كائن منطقة الدرايسة- دائرة القسم، فوجئ بحضور والدتها وعودتها إلى المنزل.

وأضافت التحقيقات أن المصاب حاول الهرب عبر شرفة الشقة، إلا أن توازنه اختل وسقط أرضا بالشارع، ما أدى لحدوث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، ولا يمكن استجوابه.

و بسؤال الطالبة أيدت ما جاء بالفحص، وبسؤال والدتها اتهمت المدرس المصاب بهتك عرض ابنتها، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

مدرس الإسكندرية طالبة العجمي النيابة

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