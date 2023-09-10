الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسنة سقطت من شرفة منزلها بالمنشاة جنوب سوهاج

جثة
جثة

لقيت  ربة منزل مسنة تبلغ من العمر 85 سنة، مصرعها بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر سقوطها من شرفة المنزل وتعرضها لإصابة باللغة بالرأس، وتم نقلها للمستشفى المركزى بالمنشاة، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفنها.

 

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة مسنة سقطت من شرفة منزلها بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، ولا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، بورود إشارة من مستشفى المنشأة المركزي بوصول ربة منزل ومقيمة دائرة المركز، مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والفم: "ادعاء سقوط من علو"، وتوفيت عقب وصولها.

وبسؤال ابنة المتوفاة "ج . ع"، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، ونجل المتوفاة "ع. ع"، عامل ومقيم دائرة المركز، أقرا بأنه أثناء تواجد والدتهما المذكورة بشرفة الطابق الثالث بمنزل الأولى اختل توازنها وسقطت أرضًا، مما نتجت عنه وفاتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والفم، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهة التحقيق المختصة، والتي صرحت بدفن الجثة.

 

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