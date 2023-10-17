الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس معهد التخطيط ينعى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الأسبق

الدكتور عثمان محمد
الدكتور عثمان محمد عثمان

نعى رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي بعميق الحزن وبالغ الأسى، الدكتور عثمان محمد عثمان، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، مؤكدًا أن المعهد فقد قيمة وقامة عظيمة أفنى حياته في خدمة وطنه حتى أيامه الأخيرة.

كان يمتلك الرؤية الحكيمة، والقدرات البحثية المتميزة

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي ، أن الدكتور عثمان محمد عثمان كان يمتلك الرؤية الحكيمة، والقدرات البحثية المتميزة، والنظرة الثاقبة، فضلًا عن أخلاقه العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مختلف الأدوار والمناصب التي شغلها، فهو لم يتأخر يومًا عن نداء الوطن، الذي ظل حتى آخر أيامه منشغلًا بهمومه وقضاياه باحثًا ومفكرًا ومحللًا ليعطي درسًا عمليًا في العطاء حتى اللحظة الأخيرة.
 

التخطيط: الدول النامية تحتاج 200 مليار دولار سنويًا لمواجهة تغيرات المناخ حتى 2030

رحيل الدكتور عثمان محمد عثمان


وقد جاء رحيل الدكتور عثمان محمد عثمان بعد أيام قليلة من مناقشة كتابه الأخير: «تفكيك معضلة التنمية في مصر.. كيف نصنع التنمية ومن يقودها»، بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور نخبة من أساتذة المعهد ووسط تلامذته ومحبيه، والذي حاول فيه الإجابة على تساؤله المثير: لماذا حققت دول كانت مصر تسبقها أو تسير معها في نفس المستوى الاقتصادي قفزة تنموية بينما لم تحقق مصر تلك القفزة؟.

txt

وزيرة التخطيط تستعرض مكاسب مصر من الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016


 
وتميز الراحل خلال مسيرته بآراء وأفكار واضحة ومواقف ثابتة عبر عنها جميعًا في مؤلفاته وكتبه ومن بينها: «التنمية العادلة، النمو الاقتصادي، توزيع الدخل، مشكلة الفقر»، وكتاب «الاقتصاد السياسي لمعجزة الصين»، وكتاب «الثورة المصرية»، ثم كتابه الأخير «تفكيك معضلة التنمية في مصر.. كيف نصنع التنمية ومن يقودها».
 
وكان الدكتور عثمان محمد عثمان قد حصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة عام 1969م، والماجستير والدكتوراه في اقتصاديات تخطيط التنمية من مدرسة براغ للاقتصاد بتشيكوسلوفاكيا، واستكمل دراسات ما بعد الدكتوراه في ماساتشوستس «إم إى تى» بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمل مستشارًا للعديد من الجهات قبل انضمامه للحكومة، منها صندوق النقد الدولى، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة اليونيسيف.
 
وشغل الدكتور عثمان محمد عثمان منصب مدير معهد التخطيط القومي من عام 2000 حتى 2001، ثم شغل منصب وزير التخطيط خلال الفترة من 2001 حتى 2006 ومنصب وزير التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 2006 حتى 2011، وظل حتى رحيله رئيسًا لتحرير مجلة «التخطيط والتنمية»، وهي المجلة العلمية للمعهد.

معهد التخطيط الدكتور اشرف العربى الدكتور عثمان محمد عثمان التخطيط وزير التخطيط الاسبق

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟