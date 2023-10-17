"الدستور" ينفرد بنشر صور الجناح المصرى المشارك بمعرض جيتكس دبى

شاركت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” ووزارة الاتصالات، بجناح مصري متميز بالدورة الثالثة والأربعين لمعرض “جيتكس جلوبال 2023”، والذي يضم نحو 19 شركة محلية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مظلة محور تنمية الأعمال دوليا لدعم الشركات المصرية.

الجناح المصري بمعرض جيتكس دبي

الجناح المصري بمعرض جيتكس دبي

وتنفرد "الدستور" بنشر صور خاصة للجناح المصري المشارك والذي يضم شركات مصرية متخصصة في مجالات تكنولوجية متعددة منها حلول البرمجة المختلفة، حلول إدارة المؤسسات، الألعاب الإلكترونية، حلول الحوسبة السحابية، التكنولوجيات الحديثة، التكويد والتطوير Coding & Development، إنترنت الأشياء، حلول الأمن السيبراني، التكنولوجيا الخضراء والاستدامة، المدن الذكية والعقارات وغيرها من الحلول المختلفة.

الجناح المصري بمعرض جيتكس دبي

الجناح المصري بمعرض جيتكس دبي

الجناح المصري بمعرض جيتكس دبي

الجناح المصري بمعرض جيتكس دبي

الجناح المصري بمعرض جيتكس دبي

تعاون بين مصري-سعودي في تكوين تحالفات لتنمية الصادرات

وأعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن زيارة أشرف الديب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بدبي، والوزير المفوض أشرف حمدي، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري دبي، للجناح المصرى للغرفة بالمعرض، بهدف التعرف على الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات 19 المشاركين بالجناح حيث تقدم الشركات العديد من الحلول في مجالات AI- FinTech - VR - ERP -cloud services – Cybersecurity - fleet management systems - software services – Education- Networking-.

زيارة أشرف الديب القنصل العام لمصر

كما أشارت الغرفة إلى الاجتماع الذي تم بين وفد الغرفة برئاسة المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وبحضور أحمد السبكي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الأعمال دوليا، والمهندس سيف بدوي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مبادرة Manutech، ورئيس وفد هيئة تنمية الصادرات السعودية بغرض تحقيق التعاون والتكامل وتكوين التحالفات ما بين الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظيراتها السعودية في الأسواق الإفريقية ومشاركتهم في مؤتمر وطن رقمي القادم في يونيو 2024.

لقاء رئيس الغرفة مع نظيره السعودي

الجدير بالذكر أن الغرفة تشارك بالفعاليات المختلفة خلال فترة معرض جيتكس جلوبال في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، حيث تم تنسيق عدد من الاجتماعات الرسمية مع الوفود المشاركة واللقاءات الثنائية.