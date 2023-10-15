الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة تكنولوجيا المعلومات تشارك بوفد يضم 19 شركة في "جيتكس دبي"

خالد ابراهيم
خالد ابراهيم

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية، اليومـ  عن مشاركتها بجناح مصري  يضم 19 شركة محلية متخصصة في مجال الـICT من الأعضاء ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 بدبي في الإمارات في الفترة من 16 – 20 أكتوبر 2023، في نسخته الثالثة والأربعين من الحدث في مركز دبي التجاري العالمي.

 تنمية الأعمال دوليا لدعم الأعضاء من خلال فتح أسواق جديدة 

تعد هذه المشاركة أحد مجهودات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت مظلة محور تنمية الأعمال دوليا لدعم الأعضاء من خلال فتح أسواق جديدة من شأنها توفير مزيدًا من الفرص التسويقية الإقليمية والعربية سعيًا لتحقيق نتائج أعمال ومعدلات نمو تتناسب مع الرؤى والاستراتيجيات التنموية.

 ومن المقرر أن يضم الوفد 19 شركة مصرية متخصصة في مجالات تكنولوجية متعددة منها حلول البرمجة المختلفة، حلول إدارة المؤسسات، الالعاب الالكترونية، حلول الحوسبة السحابية، التكنولوجيات الحديثة، التكويد والتطوير Coding & Development، انترنت الأشياء، حلول الأمن السيبراني، التكنولوجيا الخضراء والاستدامة، المدن الذكية والعقارات وغيرها من الحلول المختلفة.

و يستهدف الحدث المساعدة في فتح الأسواق العربية للشركات المصرية وأيضا إقامة شراكات مع الشركات العالمية المشاركة في الحدث.

"الاتصالات": تأسيس 163 شركة جديدة بالقطاع في يوليو الماضي

تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تعمل وفق استراتيجية طموحة تقوم على الأساس التوسع الإقليمي والعربي والإفريقي للشركات المصرية لإلقاء الضوء على المميزات التنافسية التي تتوافر بالمنتجات والكوادر المحلية، مما سينعكس على مكانتها التسويقية وسمعتها التجارية على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

كانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، قد أعلنت عن ملامح خطتها المستقبلية لبعثات الترويج وبحث التوسع الإقليمي في القارة الإفريقية حتى نهاية 2023، وقد تضمنت هذه الرؤية 8 دول أفريقية رئيسية هي زامبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وزيمبابوي وكوت ديفوار وغانا والسنغال.

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT جيتكس الإمارات 19 شركة محلية

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