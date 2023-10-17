الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس غرفة صناعة المعلومات: العلاقات المصرية الإماراتية شهدت نموًا كبيرًا بعهد الرئيس السيسى

المهندس خالد إبراهيم
المهندس خالد إبراهيم

قال المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة  تكنولوجيا المعلومات، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحققت نموا كبيرا في حجم الاستثمارات المشتركة.

وأشار رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على هامش مشاركة الغرفة بمعرض جيتكس جلوبال 2023، إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربيا في حجم الاستثمارات، بعد أن وصلت إلى نحو 28 مليار دولار خلال العام الحالي والتي تضم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتعليم، والصناعات الغذائية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والطيران، والصناعات الدوائية، والنقل، واللوجستيات.

وأضاف "إبراهيم" أن الغرفة تشارك خلال الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال 2023 بجناح مصري، بهدف عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ومثيلاتها الإماراتية لفتح الأسواق العربية أمام الشركات المصرية وإقامة شراكات مع الشركات العالمية المشاركة في الحدث.

 فتح أسواق بديلة أمام الشركات المصرية

وتابع أن الغرفة تستهدف من خلال هذه الزيارات فتح أسواق بديلة أمام الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن أسواق الخليجية، وعلى رأسها الإماراتية ضمن خطة الغرفة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن معرض جيتكس يعد من أبرز الأحداث المعنية بالتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس الغرفة إن المستهدف زيادة الصادرات الرقمية لهذه الأسواق، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق توجيهات القيادة السياسية بدعم هذه القطاعات.

وأشار إلى أن مشاركة الغرفة بجناح مصري يضم 19 شركة محلية متخصصة في مجال الـICT ، ضمن مظلة محور تنمية الأعمال دوليا لدعم الأعضاء من خلال فتح أسواق جديدة من شأنها توفير مزيد من الفرص التسويقية الإقليمية والعربية، سعيًا لتحقيق نتائج أعمال ومعدلات نمو تتناسب مع الرؤى والاستراتيجيات التنموية.

وأوضح أن الشركات المصرية المشاركة متخصصة في مجالات تكنولوجية متعددة منها حلول البرمجة المختلفة، حلول إدارة المؤسسات، الألعاب الإلكترونية، حلول الحوسبة السحابية، التكنولوجيات الحديثة، التكويد والتطوير Coding & Development، إنترنت الأشياء، حلول الأمن السيبراني، التكنولوجيا الخضراء والاستدامة، المدن الذكية والعقارات وغيرها من الحلول المختلفة.

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