الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة المنيا: تحرير 45 محضر نظافة وإشغال طريق و10 محاضر مخالفات مباني

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا إنه في إطار متابعة الجهود والأعمال التي تقوم بها الوحدات المحلية بالقرى والأحياء، قام حى وسط مدينة المنيا بتحرير 45 محضر نظافة وإشغال طريق ورخص و١٠ محاضر إيقاف أعمال ومخالفة مباني خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالحي حرر ١٥ محضر نظافة و١٩ محضر إشغال طريق و١١ محضر رخص أشغال الطريق وأيضا تم تحرير ١٠ محاضر إيقاف أعمال وقرارات إيقاف مخالفة ومخالفة مباني حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وحفاظا على ممتلكات الدولة وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري بحي وسط المدينة.

تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع النظافة بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والمخلفات الصلبة والزراعية بكافة شوارع أحياء المدينة والقرى التابعة مع ضرورة رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية للقضاء على ظاهرتي الزحام والتكدس المروري بجانب التصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص  مشيرا إلي أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والاحياء بمتابعة أعمال النظافه بالقرى والاحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كافة الخدمات الضرورية لهم.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلي أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا تكثف من حملاتها في كافة القطاعات والمجالات الخدمية بشكل يومي بكافة أحياء المدينة ومداخل وشوارع القري التابعة لها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة المواطنين لنيل رضاهم وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها

 

 

 

المنيا تحرير 45 محضر نظافة وإشغال طريق 10 محاضر مخالفات بناء حي وسط مدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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