رئيس الرعاية الصحية يتفقد وحدتى طب أسرة "الجزيرة" و"أبوالريش قبلى" بأسوان

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية بوحدتي طب أسرة "الجزيرة، أبوالريش قبلي" التابعتين للهيئة بمحافظة أسوان، وذلك خلال زيارته الميدانية لمحافظة أسوان.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، العيادات المختلفة بوحدتي طب أسرة الجزيرة وأبوالريش قبلي بأسوان، من عيادات طب الأسرة والباطنة والأطفال وغيرها، كما تفقد عمليات التسجيل الإلكتروني للملفات الطبية الفردية والعائلية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 1،1 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن.

الخدمات الطبية المقدمة

وحرص الدكتور أحمد السبكي على استطلاع آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة بوحدتي طب الأسرة، كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية، مشددًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين، لافتًا إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان على 123 منشآة صحية، منها 112 مركز ووحدة طب أسرة بالإضافة إلى 11 مستشفى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن وحدة طب أسرة الجزيرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لـ18000 من منتفعي التأمين الصحي الشامل بأسوان، لافتًا إلى تقديم أكثر من 14 ألف خدمة طبية بالوحدة للمنتفعين حتى الآن، فضلًا عن إجراء 10،4 ألف فحص طبي شامل، منوهًا إلى أن عدد المسجلين بالوحدة بلغ 17 ألفا و618 مواطنا حتى الآن.

وتابع الدكتور أحمد السبكي أن وحدة طب أسرة أبوالريش قبلي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لـ28،6 ألف من منتفعي التأمين الصحي الشامل بأسوان، لافتًا إلى تقديم أكثر من 26،8 ألف خدمة طبية بالوحدة للمنتفعين حتى الآن، فضلًا عن إجراء 9،6 ألف فحص طبي شامل، منوهًا إلى أن عدد المسجلين بالوحدة بلغ 21 ألفا و452 مواطنا حتى الآن.

الزيارات الميدانية

وأكد الدكتور أحمد السبكي الحرص على الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للعمل على أرض الواقع داخل المنشآت الصحية تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين، وفي إطار الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية للمنظومة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة