"The Goat" أول فيلم مصري يشارك في مسابقة "Alice Nella Citta" بروما

يُشارك فيلم The Goat للمخرجة آلاريا بوريلي، في مسابقة Alice Nella Citta التي تقام خلال فاعليات مهرجان روما السينمائي في الفترة ما بين 18 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر الحالي، كأول فيلم إنتاج مصري يشارك في هذه المسابقة.

ويتنظر صنّاع الفيلم مشاركة The Goat في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعد تأجيل فعالياته لينطلق في الفترة ما بين 27 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد the Goat قد طرحت البوستر الدعائي للعمل كما تم طرح البرومو الرسمي له، ويشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف ومنهم نيللي كريم وفتحي عبدالوهاب.

قصة فيلم The Goat

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

التفاصيل الكاملة لفيلم The Goat

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

مصمم ملابس الفيلم أندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو، المرشح للأوسكار مرتين، والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.