الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ثلاجات ومراوح.. "الإنتاج الحربي" تكشف تفاصيل مشاركتها في معرض "إلكتروتك"

معرض إلكتروتك بالمنتجات
معرض "إلكتروتك" بالمنتجات المدنية

صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي سيشارك في معرض "إلكتروتك" لمنتجات قطاع الأسرة، المقرر عقده خلال الفترة من (19-22) من شهر أكتوبر الجاري، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بتوجيهات المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الإنتاج الحربي بالمعارض والمؤتمرات المقامة داخل جمهورية مصر  العربية وخارجها.

شركات الإنتاج الحربي تشارك في معرض "إلكتروتك" بالمنتجات المدنية

وقال بكر، إن شركات الإنتاج الحربي تشارك بالمنتجات المدنية متمثلة في شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، وشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي). 

وأوضح بكر، أن المعرض يقدم العديد من المنتجات المدنية المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من (أدوات الطعام والمائدة الإستانلس ستيل والألومنيوم)، والأجهزة الكهربائية من (تكيفات ثلاجات، ديب فريزر، أفران، مراوح صندوق، مراوح حائط، سخانات وغسالات)، بالإضافة إلى لمبات لليد بقدرات مختلفة وغيرها من المنتجات المدنية المتنوعة التي تخص قطاع الأسرة.

وأكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على إقامة المعارض الخاصة بقطاع الأسرة، حيث تعمل الشركات التابعة للوزارة على توفير المنتجات المدنية من فائض الطاقات الإنتاجية للشركات بجودة عالية وبأسعار منافسة.

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى معرض إلكتروتك لمنتجات قطاع الأسرة شركة بنها للصناعات الإلكترونية المنتجات المدنية وزارة الانتاج الحربي

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